Правительство изучит предложение МВД о прописке в апартаментах

Правительство получило и рассматривает предложение МВД о прописке граждан в апартаментах, сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. По действующему российскому законодательству апартаменты не считаются жилыми помещениями, из-за чего живущие в них граждане не могут оформить прописку.

Об инициативе МВД стало известно 17 февраля. Всего рассматриваются два варианта: либо признать апартаменты жильем, либо изменить правила постоянной регистрации. Член общественного совета при Минстрое Мария Перевощикова сообщила, что ведомство направило соответствующий запрос господину Григоренко. «Предложение МВД было получено, в настоящий момент рассматривается»,— рассказали ТАСС в аппарате вице-премьера.

Поскольку апартаменты не относятся к жилому фонду, собственники такой недвижимости платят повышенный ежегодный налог — 0,5% от кадастровой стоимости. Если такая недвижимость находится в торгово-офисном здании, с собственников взыскивают в три раза больше.

Подробнее о предложении МВД — в материале «Ъ» «Апартаменты приближают к прописке».