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Коммерсантъ FM
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Продажи подержанных легковых машин в январе увеличились на 29%

Продажи подержанных легковых автомобилей в России в январе выросли на 29,4% по сравнению с прошлым годом и достигли 420,3 тыс. единиц, говорится в исследовании «Автостата», которое есть у «Ъ». Наибольшей популярностью пользовались модели Lada 2107 «Жигули», Lada 2114 «Самара-2» и Lada 2170 «Приора».

Lada сохранила лидерство на вторичном рынке с долей более 26%. Реализация автомобилей марки выросла на 42,1%, до 111,16 тыс. штук. Второе место в рейтинге заняла Toyota, продажи которой увеличились на 14,9%, достигнув 42,43 тыс. единиц. За ней следует Kia с ростом на 25,6%, до 22,64 тыс. штук. Замыкают топ-3 Hyundai и Nissan, продажи которых выросли на 23,9% (до 21,99 тыс.) и 13,8% (до 18,23 тыс.) соответственно.

Все марки из топ-10 показали положительную динамику к прошлому году. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков считает, что рост вторичного рынка связан со снижением покупательной способности населения и активными перепродажами старых автомобилей.

Подробнее — в материале «Ъ» «С Новым газом».

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