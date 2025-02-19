Politico сообщило о подготовке ЕС пакета помощи Украине на €6 млрд

Страны Евросоюза (ЕС) хотят укрепить позиции Украины на фоне переговоров России и США и готовят пакет военной помощи Киеву на сумму не менее €6 млрд, сообщает Politico со ссылкой на трех дипломатов ЕС. Этот пакет станет одним из крупнейших с начала военных действий в 2022 году. Ожидается, что официально о нем объявят накануне 24 февраля, третьей годовщины старта российской военной операции.

По информации издания, пакет «будет включать в себя все» — от 1,5 млн артиллерийских снарядов до систем противовоздушной обороны. Два собеседника издания допустили, что его стоимость может увеличиться до €10 млрд, но пока страны ЕС изучают свои запасы, чтобы понять, что они могут отправить Украине.

Как отмечает Politico, увеличение военной поддержки может помочь Украине пополнить свои вооруженные силы, а также «сдержать российские атаки на линии фронта и защитить свои города от воздушных атак», пока Киев готовится к мирным переговорам. Это также может укрепить аргумент ЕС в пользу включения в переговоры, первый раунд которых прошел между США и Россией вчера, 18 февраля, в Эр-Рияде.

Белый дом США назвал прошедшие переговоры с Россией «монументальным шагом» к миру на Украине. По данным Fox News, стороны уже разработали трехступенчатый мирный план по урегулированию конфликта: он включает прекращение огня, после которого на Украине должны пройти президентские выборы, а после — подписание мирного соглашения.

Подробности встречи — в материале «Ъ» «Украина за скобками».