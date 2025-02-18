Белый дом назвал переговоры с Россией «монументальным шагом» к миру на Украине

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сказала, что переговоры США и России стали первым, но «монументальным шагом» к миру на Украине. Она добавила, что предыдущая администрация не прилагала усилий для решения конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Manuel Balce Ceneta / AP Фото: Manuel Balce Ceneta / AP

«Это по-настоящему монументальный шаг по направлению к миру в конфликте между Россией и Украиной… Для согласования сделки и решения проблемы необходимо говорить с обеими сторонами конфликта. Это существенный первый шаг в направлении мира»,— сообщила Кэролайн Левитт в эфире Fox News (цитата по ТАСС).

Пресс-секретарь Белого дома также сказала, что президент США Дональд Трамп делает «значительные шаги» для урегулирования конфликта. На следующей неделе в Вашингтон приедет премьер-министр Великобритании Кир Стармер, «чтобы все стороны были услышаны», продолжила она.

Сегодня, 18 февраля, в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США. Среди прочего они договорились сформировать переговорные группы высокого ранга для начала урегулирования конфликта на Украине, восстановить штат посольств в Москве и Вашингтоне, а также проработать возможную встречу президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа.

Об итогах переговоров читайте в публикации «Ъ».