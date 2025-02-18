Финляндия и Швеция созвали срочные совещания парламентов по Украине

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо назначил на сегодня, 18 февраля, заседание Эдускунты (финский парламент). Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард тоже созвала парламентские партии страны на заседание. Совещания в двух странах посвящены теме безопасности Украины, а также переговорам по мирному урегулированию военного конфликта в стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки / купить фото Глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард Фото: Ebrahim Noroozi / AP Следующая фотография 1 / 2 Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки / купить фото Глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард Фото: Ebrahim Noroozi / AP

В Риксдаге (парламент Швеции) глава МИДа страны заявила, что переговоры по Украине не могут вестись без участия самой Украины. Она объявила, что Швеция продолжит поддерживать Киев. «Военная поддержка здесь и сейчас — это главное. Недавно Швеция предоставила Украине крупнейший на сегодняшний день пакет военной поддержки, и такая поддержка должна продолжаться»,— сказала она на совещании (цитата по Aftonbladet).

В Хельсинки заседание началось около 18:45 мск — результаты встречи еще неизвестны. На заседании Эдускунта рассмотрит позицию Финляндии по текущей ситуации на Украине. В понедельник МИД страны заявил, что Финляндия продолжит оказывать поддержку Украине, сообщает Helsingin Sanomat.

Вчера экстренный саммит состоялся в Париже. Лидеры стран Европы пытались определить, какие гарантии безопасности можно дать Киеву и будут ли они размещать военные контингенты на Украине. Саммит состоялся на фоне переговорного процесса России и США по конфликту на Украине.

Подробности — в материале «Ъ» «Европа не хочет жить в хате с краю».