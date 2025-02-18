Фракция «Новые люди» в облдуме осталась без людей

Фракцию «Новые люди» в Ярославской областной думе покинули оба члена. Это следует из информации в разделе фракции на официальном сайте облдумы.

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Во фракции до недавнего времени состояли два депутата, избранные в 2023 году: Юрий Павлов и Ярослав Шилов. «Ъ-Ярославль» сообщал, что господин Шилов сложил депутатские полномочия в связи с назначением и.о. главы Борисоглебского района. А Юрий Павлов, как сообщили в облдуме, вышел из фракции по собственному желанию. Он написал заявление о вступлении в «Единую Россию», однако позже отозвал его. В заксобрании подтвердили, что в «Новых людях» на данный момент не состоит ни одного депутата.

Секретарь совета регионального отделения партии Глеб Сальников рассказал «Ъ-Ярославль», что Юрий Павлов вышел не только из фракции, но и из партии, и вряд ли вернется в думскую фракцию. Между тем возобновление работы депутатского объединения будет возможно после того, как определится сменщик Ярослава Шилова. Фамилию кандидата на вакантный мандат в партии пока не называют. Определиться с новым депутатом «Новые люди» должны до 24 февраля.

Антон Голицын