Рособрнадзор изменил скандальный проект о тестировании детей мигрантов

Рособрнадзор опубликовал обновленный законопроект о минимально допустимой оценке за тест по русскому языку для детей иностранных граждан. Предыдущая версия предполагала, что ребенку для поступления в школу необходимо получить 30% от максимального числа баллов. Документ раскритиковали в Госдуме, и вице-спикер Ирина Яровая заявила, что Рособрнадзор изменит проект с учетом замечаний. В новой версии говорится, что ребенку необходимо получить за тест минимум три балла, то есть оценку «удовлетворительно».

При этом в документе не говорится, по какой шкале будут оцениваться результаты тестирования. Нет в нем информации и о том, какие именно задания придется выполнить.

Первая версия проекта была опубликована 12 февраля. Тогда ее раскритиковал председатель Госдумы Вячеслав Володин, назвавший порог в 30% баллов «девальвацией» закона о запрете приема в школу детей иностранцев, не прошедших тестирование. 13 февраля Рособрнадзор удалил проект с портала правовых актов, объяснив его публикацию «технической ошибкой». На следующий день Ирина Яровая сообщила, что новые версии приказов будут рассмотрены профильными комитетами Госдумы и межведомственной комиссией по вопросам противодействия нелегальной миграции.

Закон о школьном тестировании был подписан президентом Владимиром Путиным 28 декабря 2024 года. Документ вступит в силу 1 апреля 2025 года. Порядок проведения тестирования установит Минпросвещения, критерии оценки — Рособрнадзор, следует из документа.

Подробнее — в материале «Ъ» «Госдума наступила на балльное место».

Полина Мотызлевская