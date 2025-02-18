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Коммерсантъ FM
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Ушаков: РФ и США в Эр-Рияде изложили свои принципиальные подходы по Украине

Представители РФ и США изложили свои принципиальные подходы по Украине на встрече в Эр-Рияде. Об этом заявил по итогам переговоров помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Юрий Ушаков

Юрий Ушаков

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Юрий Ушаков

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

«Да, мы обсуждали и изложили свои принципиальные подходы»,— сказал господин Ушаков, отвечая на вопрос журналиста о том, была ли на переговорах затронута тема Украины (цитата по «РИА Новости»).

Юрий Ушаков также сообщил по итогам контактов с американской стороной, что Россия и США договорились продвигать двусторонние отношения. В этом заинтересованы и Москва, и Вашингтон, заверил он.

Во вторник, 18 февраля, Россия и США провели официальные переговоры в столице Саудовской Аравии. Российскую сторону на них представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. В команду США вошли госсекретарь Марко Рубио, глава ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник Стив Уиткофф.

Анастасия Домбицкая

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