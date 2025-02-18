Захарова: членство Украины в НАТО станет катастрофой для всей Европы

Членство Украины в НАТО приведет к катастрофическим последствиям для всей Европы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге во вторник. Дипломат подчеркнула, что членство Украины в НАТО для России неприемлемо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Членство Украины в НАТО для нас неприемлемо»,— сказала госпожа Захарова, отвечая на вопросы журналистов. По ее словам, участие Киева в альянсе создаст серьезные угрозы безопасности РФ.

На прошлой неделе генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отмечал, что Украине никогда не обещали членство в Североатлантическом альянсе после урегулирования конфликта. В Пентагоне заявляли, что добиться мира на Украине можно только путем предоставления «надежных гарантий того, что война не начнется снова». Глава ведомства Пит Хегсет говорил, что они должны быть подкреплены «боеспособными европейскими или неевропейскими военными». Членство Украины в НАТО, по его словам, не выглядит реалистичным исходом.

Утром во вторник, 18 февраля, делегации России и США начали официальные переговоры в столице Саудовской Аравии. Российскую сторону представляют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. В команду США вошли госсекретарь Марко Рубио, глава ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник Стив Уиткофф.

Анастасия Домбицкая