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Коммерсантъ FM
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Первая сессия переговоров России и США в Эр-Рияде завершилась

В столице Саудовской Аравии завершилась первая сессия переговоров делегаций России и США. Стороны приступили к рабочему ланчу, после которого они вернутся за стол переговоров, сообщила представитель российского МИДа Мария Захарова. Ожидается, что глава МИД Сергей Лавров, участвующий в переговорах, после завершения встречи выступит перед журналистами.

Российская и американская делегации на переговорах в Эр-Рияде

Российская и американская делегации на переговорах в Эр-Рияде

Фото: @MariaVladimirovnaZakharova

Российская и американская делегации на переговорах в Эр-Рияде

Фото: @MariaVladimirovnaZakharova

На встрече, которая началась утром 18 февраля, российскую сторону представляют Сергей Лавров и помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. В американскую делегацию вошли госсекретарь Марко Рубио, глава ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник Стив Уиткофф. Подробности о ходе переговоров пока неизвестны.

Как пояснял Кремль, переговоры в первую очередь посвящены восстановлению российско-американских отношений, а также перспективам возможных контактов по украинскому конфликту. Со стороны Саудовской Аравии на встрече присутствует глава МИД страны Фейсал бен Фархан Аль Сауд и советник по нацбезопасности Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан.

Подробнее о переговорах — в материале «Ъ» «Мир на двоих».

Лусине Баласян

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