Опубликована новая версия закона о психологической помощи

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина опубликовала в Telegram-канале проект закона об основах психологической помощи. Процесс разработки такого закона идет в России с 2014 года.

В опубликованном проекте сформулированы определения терминов «психологическая деятельность», «психолог», «психологическая организация», «психологическая тайна», «получатель психологической помощи» и «получатель платных психологических услуг» и др. Он также определяет формы психологической деятельности, подразделяя ее на психологическую помощь и оказание платных психологических услуг.

Согласно документу, осуществлять психологическую деятельность смогут только специалисты с профильным высшим образованием, с высшим непрофильным образованием и прошедшие профильную переподготовку. Психологи также будут обязаны проходить повышение квалификации не реже одного раза в пять лет, следует из проекта.

Закон об основах психологической помощи готовится уже более десяти лет. Первую версию внесла депутат от ЕР Людмила Швецова, но его отклонили в 2014 году. Нина Останина обещала подготовить новую версию законопроекта до конца 2022 года, но документ по-прежнему обсуждается внутри профессионального сообщества и в Госдуму не внесен.

Полина Мотызлевская