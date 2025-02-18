Захарова: контакты РФ и США вызывают «настоящую истерику» у стран Европы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что контакты США и РФ на высшем и высоком уровнях «вызывают настоящую истерику» среди стран Евроатлантического региона. Об этом она сказала на брифинге во вторник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @MariaVladimirovnaZakharova Фото: @MariaVladimirovnaZakharova

«Мы видим нервозную, если не сказать на грани паники, реакцию Запада на российско-американские контакты»,— сказала госпожа Захарова. И добавила, что контакты двух стран на высшем и высоком уровнях «вызывают настоящую истерику» среди стран Евроатлантического региона.

Ранее во вторник Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече со специальным посланником президента США по Украине Китом Келлогом заявила, что Европа хочет сотрудничать с Вашингтоном в урегулировании на Украине. Она также заверила американского коллегу, что страны ЕС готовы увеличить поддержку Киева.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мир на двоих».

Анастасия Домбицкая