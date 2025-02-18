Зарубежные СМИ: Как прошла встреча лидеров стран ЕС в Париже?

План отправки миротворцев на Украину вызвал разногласия у европейских лидеров. Как сообщает Reuters, на экстренной встрече, которая состоялась в Париже, стороны не смогли прийти к консенсусу. Европа опасается заключения сделки о прекращении огня на Украине без подписания мирного соглашения, передают СМИ. В то же время представители ЕС обсуждают увеличение расходов на оборону. После переговоров глава Пятой республики Эмманюэль Макрон созвонился с президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Как уточнил последний в своем Telegram-канале, разговор был продолжительным и касался гарантий безопасности для страны, но других подробностей политик не привел. Зарубежные СМИ обсуждают, как Европа, отстраненная от переговоров в Эр-Рияде, пытается повлиять на мирный процесс. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Внимание участников экстренной встречи в Париже, как передает CNN, главным образом было сосредоточено на возможной отправке европейских войск на Украину. Как подчеркнул генсек НАТО Марк Рютте, ЕС готов взять на себя такие обязательства и обеспечить безопасность союзника. Он добавил, что американская поддержка в этом вопросе будет крайне необходима.

Источники The Washington Post сообщают, что среди европейских запросов к США может быть помощь в проведении разведки и потенциальное воздушное прикрытие. Газета добавляет, что ЕС рассматривает вариант отправки до 30 тыс. военных на Украину. Так, Франция якобы готова выделить контингент в 10 тыс. Предположительно, миротворцы не будут находиться вдоль линии соприкосновения, но в случае потенциальной агрессии со стороны России продемонстрируют свою силу. Другой вариант, по данным The Wall Street Journal, предполагает, что европейцы смогут обучать и тренировать солдат ВСУ также вдали от будущей границы.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в недавнем интервью заверил, что Лондон готов отправить на Украину вооруженные силы для контроля за соблюдением мирного соглашения. В Париже, пишет The Guardian, он от этой идеи не отказался, но добавил про необходимость американской поддержки. Впрочем, не все участники встречи оказались с ним солидарны.

По данным The New York Times, канцлер Германии Олаф Шольц назвал такие меры преждевременными и неуместными, пока продолжаются боевые действия. Политик отметил, что его даже раздражает тема миротворцев в неподходящее время. Премьер-министр Польши Дональд Туск, в свою очередь, также отказался от этой идеи, но заявил, что поддержит другие страны, если они примут это решение. Отправку войск на Украину назвали преждевременным шагом Испания и Дания.

Как отмечает Financial Times, Мадрид для начала потребовал ответить на вопросы: чьи военные будут в составе миротворческой миссии, под каким флагом и с каким мандатом? А премьер-министр Италии Джорджа Мелони усомнилась в эффективности отправки военных, особенно учитывая, что адекватных гарантий безопасности для Киева нет. Также она раскритиковала антитрамповский формат прошедшего саммита и призвала Европу присоединиться к усилиям США по достижению мира, резюмирует итальянская Sole.

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