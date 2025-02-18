Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Песков: России важно добиться целей на Украине

Для России главное — добиться своих целей на Украине. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что для достижения этих целей в Москве предпочитают мирные средства.

«Нам главное — добиться своих целей. Конечно, мы предпочитаем мирные средства для достижения этих целей»,— сказал господин Песков на брифинге в понедельник, 17 февраля (цитата по «РИА Новости»).

Дмитрий Песков также подчеркнул, что Россия с самого начала была ориентирована на мир. «Президент (России Владимир. — "Ъ") Путин с самого начала повторял слова о готовности к мирным переговорам,— сказал он.— В отличие от многих других стран, в особенности от Украины, которая запретила себе мирные переговоры. В отличие от европейцев, которые всегда говорили про войну, про необходимость продолжения войны любой ценой».

Президент Владимир Путин говорил, что цели спецоперации носят фундаментальный характер и менять их не будут. На «Итогах года» в декабре 2023 года он заявил, что Россия продолжит добиваться денацификации и демилитаризации Украины с закреплением за ней нейтрального статуса. В декабре глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин говорил, что достижение целей спецоперации уже близко.

Подробнее о переговорах США и РФ — в материале «Ъ» «Мир на двоих».

Анастасия Домбицкая

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...