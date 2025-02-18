Песков: России важно добиться целей на Украине

Для России главное — добиться своих целей на Украине. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что для достижения этих целей в Москве предпочитают мирные средства.

«Нам главное — добиться своих целей. Конечно, мы предпочитаем мирные средства для достижения этих целей»,— сказал господин Песков на брифинге в понедельник, 17 февраля (цитата по «РИА Новости»).

Дмитрий Песков также подчеркнул, что Россия с самого начала была ориентирована на мир. «Президент (России Владимир. — "Ъ") Путин с самого начала повторял слова о готовности к мирным переговорам,— сказал он.— В отличие от многих других стран, в особенности от Украины, которая запретила себе мирные переговоры. В отличие от европейцев, которые всегда говорили про войну, про необходимость продолжения войны любой ценой».

Президент Владимир Путин говорил, что цели спецоперации носят фундаментальный характер и менять их не будут. На «Итогах года» в декабре 2023 года он заявил, что Россия продолжит добиваться денацификации и демилитаризации Украины с закреплением за ней нейтрального статуса. В декабре глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин говорил, что достижение целей спецоперации уже близко.

Подробнее о переговорах США и РФ — в материале «Ъ» «Мир на двоих».

Анастасия Домбицкая