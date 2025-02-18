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«Башкирская мясная компания» увеличила производство на 9% за год

«Башкирская мясная компания» (БМК) в 2024 году увеличила объем производства продукции на 9% по сравнению с предыдущим годом — до 125,2 тыс. тонн, сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Производство мяса на свиноматку по товарным площадкам увеличилось в среднем до 4,52 тыс. кг против 4,18 тыс. кг годом ранее.

Количество рожденных живых поросят достигло 18 голов на свиноматку против 17,4 поросенка годом ранее.

ООО «Башкирская мясная компания» — один из крупнейших производителей свинины в России, занимает 10 место в рейтинге Национального союза свиноводов по итогам 2024 года. Объединяет девять производственных комплексов и селекционно-генетический центр. Входит в ГК «Таврос». В 2023 году при выручке 9,6 млрд руб. чистая прибыль ООО составила 2,8 млрд руб.

Олег Вахитов

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