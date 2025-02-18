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Уральским властям презентовали книгу «На пути к сверхдержаве»

В Екатеринбурге прошла презентации книги председателя комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы Павла Крашенинникова «На пути к сверхдержаве. Государство и право во времена войны и мира (1939–1953)». На мероприятии присутствовали представители уральских властей.

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Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

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Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Книгу представили в Уральском государственном юридическом университете имени В.Ф. Яковлева. Она описывает три временных периода: предвоенный, Великую Отечественную войну и послевоенный период до смерти Иосифа Сталина в 1953 году. Это продолжение серии работ Павла Крашенинникова, которая охватывает историю российского права с IX века, до этого в ней уже было выпущено шесть монографий.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поблагодарил господина Крашенинникова за традицию проводить презентации книг в учебном заведении, где он учился. «Это очень важно для всех ребят, которые обучаются тут, на расстоянии вытянутой руки находятся с уникальным и смелым человеком, взявшимся разбирать сложнейший период истории нашей страны. Не каждому это под силу. Проводя аналогии с сегодняшним днем, значимость книги возрастает вдвойне, и я с удовольствием ее прочитаю»,— сказал глава региона.

Полпред Уральского Федерального округа (УрФО) Артем Жога также пообещал прочитать книгу, вспомнив о событиях на территории Украины. «Еще задолго до 2014 года там начали уничтожать исторические книги, убирать их из школьных библиотек — я был свидетелем этих событий. Шла планомерная подмена исторических понятий, подмена заслуг и роли Советского Союза в войне. Такие события нельзя допускать»,— подчеркнул он.

В мероприятии также участвовали председатель свердловского заксобрания Людмила Бабушкина, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, председатель Свердловского областного суда Владимир Дмитриев.

Павел Крашенинников родился в Полевском Свердловской области, в 1985-1989 годах проходил обучение в Свердловском юридическом институту. Сейчас он является специалистом в области гражданского права и депутатом Госдумы от региона — он избирается депутатом с третьего созыва. В рейтинге «Коэффициент полезности депутатов Государственной думы РФ» (КПД ГД) по итогам 2024 года занял шестое место.

Ирина Пичурина

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