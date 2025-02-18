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Первыми участниками программы «Земский работник культуры» станут 15 свердловчан

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил порядок реализации программы «Земский работник культуры», говорится в сообщении департамента информационной политики региона.

Скульптура "Художник" у здания художественной школы

Скульптура "Художник" у здания художественной школы

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

Скульптура "Художник" у здания художественной школы

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

Программа ориентирована на работников культуры, готовых переехать в населенные пункты с численностью до 50 тыс. человек. «Педагоги, наставники, руководители творческих коллективов и иные работники нашей сферы, которые переедут в сельскую местность или малые города и заключат договор с учреждениями культуры, смогут получить "подъемные" в размере 1 млн руб.»,— рассказала министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина. В 2025 году первыми участниками программы станут 15 специалистов.

О запуске программы Евгений Куйвашев объявил в декабре 2024 года в ходе ежегодной прямой линии. Тогда отмечалось, что в Свердловской области не хватает порядка 400 работников сферы культуры и искусства (не более 2% от общего числа).

Программа распространяется на специалистов с профильным высшим или средним профессиональным образованием в области культуры. После прохождения отбора для получения единовременной выплаты необходимо подписать трехсторонний договор с работодателем и министерством культуры Свердловской области.

Минимальный срок работы по контракту составит пять лет. Если участник программы досрочно уволится, он должен будет вернуть полученные средства.

Алина Шульгина

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