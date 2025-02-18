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До конца дня в горах Сочи прогнозируют снегопад

В предгорной и горной зонах Сочи прогнозируют продолжение снегопадов. На побережье ожидают дожди, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В связи с ухудшением погодных условий на дорогах прогнозируют гололед. Въезд в горный кластер ограничили для автомобилей без зимней резины. На высотах свыше 500 м над уровнем моря сохраняется угроза лавин.

За прошедшие сутки дорожные службы Сочи израсходовали почти 1 тыс. тонн противогололедных материалов после осадков. Для уборки снега привлекли 143 единицы техники и около 200 специалистов.

«Ъ-Сочи» писал, что на горнолыжных курортах Сочи высота сугробов достигла 298 см. За ночь снежный покров увеличился на 57 см.

Мария Удовик

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