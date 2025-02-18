Сугробы в горах под Сочи достигли почти трех метров

На высоте 2,3 тыс. м (Роза Пик) под Сочи толщина снега к утру 18 февраля составила 298 см, увеличившись за ночь на 57 см. Сейчас на курорте идет слабый ливневый снег, видимость ограничена до 10 м, а температура воздуха составляет -7 градусов, по данным Telegram-канала «Розы Хутор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

На отметке 1,6 тыс. м высота снежного покрова достигла 238 см, после того как выпало 36 см снега. На отметке 1,5 м снежный слой увеличился на 52 см и составляет 188 см. В горной олимпийской деревне высота снега сейчас 150 см, а на Роза Стадион — 117 см.

Накануне курорт сообщил о продолжающемся снегонакоплении и высокой лавиноопасности в закрытых зонах. До 18:00 19 февраля 2025 года в горных районах Сочи, расположенных на высоте выше 500 м над уровнем моря, объявили штормовое предупреждение о лавиноопасности.

Мария Удовик