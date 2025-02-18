Пятиэтажку на ул. Заводской в Екатеринбурге хотят расселить к сентябрю и снести

Пятиэтажный дом на ул. Заводской, 30 в Екатеринбурге планируют расселить к сентябрю и снести до конца года ради расширения ул. Татищева, рассказал на круглом столе ИД «Коммерсантъ-Урал» «Рынок недвижимости 2025: вызовы и стратегии роста» заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ-Урал», в судах Екатеринбурга рассматривается около 70 исков о размере возмещения за изымаемое имущество ради строительства улицы Татищева. Господин Галямов также подтвердил, что «к сожалению» сейчас идет стадия судебных процессов из-за того, что на начальном этапе были низкие оценки по выкупной стоимости кв. м.

«Если говорить о первой части, начиная от ул. Красноуральской (включая дом на ул. Заводская, 30), то из примерно 160 объектов, подлежащих изъятию, на сегодняшний день изъято около двух третей. По всем остальным уже есть судебные решения, там цена определена, выделяются дополнительные деньги. Я думаю, что при хорошем стечении обстоятельств к сентябрю этот дом будет полностью расселен и до конца года ставим задачу его снести»,– рассказал вице-мэр.

Он также напомним, что уже идет строительство ул. Исламова. Там под изъятие попадает часть садов, по которым также идут судебные разбирательства. Заместитель главы Екатеринбурга выразил уверенность, что работы будут завершены и дорога будет достроена.

Мария Игнатова