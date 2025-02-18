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В Татарстане сотрудницу почты осудили за кражу денег из кассы

В Арске районная прокуратура поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 41-летней местной жительницы, работавшей в почтовом отделении. Суд признал женщину виновной в совершении преступления по ч. 3 ст. 160 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Согласно материалам дела, с апреля по июль 2024 года женщина, работая в почтовом отделении, похитила из кассы более 250 тыс. руб., а также товарно-материальные ценности с прилавков и стеллажей на сумму свыше 87 тыс. руб. Общий ущерб составил более 337 тыс. руб. Похищенные денежные средства она потратила по своему усмотрению.

В ходе судебного разбирательства женщина признала свою вину, выразила раскаяние и частично возместила причиненный ущерб. Потерпевшая сторона подала гражданский иск на оставшуюся сумму ущерба.

Суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. руб. и удовлетворил гражданский иск.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Артём Дергунов

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