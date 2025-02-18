Бастрыкин потребовал доклад по китайскому борделю на улице Кораблестроителей

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту вовлечения несовершеннолетних в занятие проституцией в Петербурге. Речь идет о выявлении борделя для иностранцев в Василеостровском районе города.

Как сообщили в информационном центре СК, господина Бастрыкина заинтересовала информация об организации занятия проституцией в одном из домов на улице Кораблестроителей. И.о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову поручено доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что деятельность борделя для иностранных граждан пресекла петербургская полиция. Подозреваемый — 34-летний гражданин КНР, которого отправили под арест. Среди задержанных на месте оказались три девушки в возрасте 19 – 24 лет и одна 17-летняя девочка.

Подробнее — в материале «Ъ-СПб» «Секс-караоке на китайский манер».

Андрей Цедрик