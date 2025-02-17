«Верхний Ларс» закрыли для большегрузов из-за непогоды

Движение большегрузного транспорта через пункт пропуска «Верхний Ларс» на границе России и Грузии временно приостановлено с 23:00 мск 16 февраля, сообщила Федеральная таможенная служба в Telegram.

В сообщении отмечается, что движение остановлено в направлении на выезд из России. Причина — плохая погода и, как следствие, невозможностью обеспечения безопасного проезда грузового транспорта.

«Пункт пропуска возобновит работу после нормализации погодных условий. Рекомендуем учитывать перевозчикам эту информацию при планировании пересечения российско-грузинской границы»,— говорится в сообщении ФТС.