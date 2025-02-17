В двух районах Кубани обнаружили повреждения 51 дома после атаки БПЛА

После атаки беспилотников в Славянском и Северском районах Краснодарского края оказался поврежден 51 дом. Оценку ущерба из-за нападения БПЛА проводят специальные комиссии, сообщает региональный оперштаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

В Славянском районе эксперты осмотрели четыре из пяти пострадавших участков. Проверка по месту наиболее поврежденной территории запланирована на 18 февраля, где сейчас работают специалисты МЧС.

В поселке Ильском Северского района комиссия обследовала 46 жилых домов и два нежилых объекта с зафиксированными повреждениями. В пострадавших домах проживают 122 человека.

Специалисты задокументировали нанесенный ущерб и собрали необходимые документы у владельцев недвижимости. Собственникам пообещали содействие в восстановлении поврежденного имущества.

Всего над территорией Кубани вечером 16 февраля уничтожили три БПЛА. Дроны перехватили в период с 19:50 до 20:45 по мск. Обломки сбитых беспилотников упали на частные жилые дома в Славянске-на-Кубани, в результате чего пострадала четырехлетняя девочка. Ребенка перевезли в краевую больницу Краснодара.

В ночь на 17 февраля над регионом сбили еще 24 беспилотника.

Нурий Бзасежев