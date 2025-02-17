Теннисные рейтинги
Рейтинг ATP
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 11 330 очков. 2 (2). Александр Зверев (Германия) — 8135. 3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 7410. 4 (4). Тейлор Фриц (США) — 4900. 5 (5). Каспер Рууд (Норвегия) — 4480. 6 (8). Даниил Медведев (Россия) — 3930. 7 (7). Новак Джокович (Сербия) — 3900. 8 (6). Алекс де Минаур (Австралия) — 3735. 9 (9). Томми Пол (США) — 3280. 10 (10). Андрей Рублев (Россия) — 3220. 11 (11). Стефанос Циципас (Греция) — 3095. 12 (12). Хольгер Руне (Дания) — 2970. 13 (14). Бен Шелтон (США) — 2930. 14 (17). Юго Эмбер (Франция) — 2865. 15 (13). Григор Димитров (Болгария) — 2745. 16 (15). Джек Дрейпер (Великобритания) — 2680. 17 (16). Лоренцо Музетти (Италия) — 2650. 18 (18). Фрэнсис Тиафо (США) — 2485. 19 (19). Артюр Фис (Франция) — 2355. 20 (20). Хуберт Хуркач (Польша) — 2265. 21 (21). Карен Хачанов — 2210… 71 (70). Роман Сафиуллин (оба — Россия) — 823.
Рейтинг WTA
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8966 очков. 2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 8160. 3 (3). Кори Гауфф (США) — 6538. 4 (4). Джасмин Паолини (Италия) — 5398. 5 (5). Джессика Пегула — 5076. 6 (6). Мэдисон Кис (обе — США) — 4680. 7 (7). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4153. 8 (8). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3985. 9 (9). Эмма Наварро (США) — 3649. 10 (10). Паула Бадоса (Испания) — 3588. 11 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 3116. 12 (11). Даниэль Коллинз (США) — 2877. 13 (13). Диана Шнайдер — 2853. 14 (15). Мирра Андреева (обе — Россия) — 2730. 15 (14). Барбора Крейчикова (Чехия) — 2675. 16 (16). Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 2369. 17 (17). Каролина Мухова (Чехия) — 2344. 18 (41). Аманда Анисимова (США) — 2316. 19 (18). Анна Калинская (Россия) — 2304. 20 (19). Донна Векич (Хорватия) — 2273… 22 (26). Екатерина Александрова — 2158… 25 (23). Людмила Самсонова — 2000… 33 (31). Анастасия Потапова — 1619... 36 (25). Анастасия Павлюченкова — 1510… 50 (52). Вероника Кудерметова — 1131… 60 (59). Полина Кудерметова — 1004… 72 (70). Камилла Рахимова — 922. 73 (72). Анна Блинкова — 916… 94 (81). Эрика Андреева (все — Россия) — 775.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.