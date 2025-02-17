Наладить отношения с Америкой и выслушать предложения по Украине: в Кремле и МИДе сообщили о задачах предстоящих переговоров в Эр-Рияде. Встреча намечена на 18 февраля. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров, американскую — госсекретарь Марко Рубио.

Владимир Зеленский завил, что итоги этих консультаций не признает. В Брюсселе на сегодня, 17 февраля, намечен внеочередной саммит Евросоюза. Как сообщил премьер Словакии Роберт Фицо, в повестке дня вопрос об иностранных миротворцах в качестве гарантии безопасности Киеву. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что диалог будет очень сложным.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Согласно официальному заявлению пресс-службы Кремля, встреча делегаций РФ и США в Эр-Рияде посвящена прежде всего восстановлению полного комплекса российско-американских отношений, а также подготовке возможных переговоров по Украине и организации личных контактов Владимира Путина и Дональда Трампа. Судя по всему, речь идет о проработке в основном технических моментов. При этом уровень делегаций высокий: возглавляют их с одной стороны госсекретарь США Марко Рубио, а с другой министр иностранных дел Сергей Лавров.

Судьба Украины вот сейчас не решится. Задача Москвы — выслушать предложения американских партнеров по этой теме. По словам главы МИД РФ, ни о каких территориальных уступках Киеву речи быть не может, так же как о заморозке конфликта. Европейским представителям с их лукавыми идеями за переговорным столом не место. «Если они будут вот так выцыганивать какие-то лукавые идеи про заморозку конфликта, а сами по своему обычаю, нраву и привычкам будут иметь в виду продолжение войны, то зачем их туда приглашать?»,— подчеркнул Сергей Лавров.

Главная интрига — это тот самый мирный план Трампа, который так и не был озвучен. Дискуссий, в том числе резких, было предостаточно, а вот конкретики особой не было. Что касается двусторонних отношений РФ и США, один из важных моментов — восстановление полноценной работы посольств. Похоже, что здесь есть согласие. По крайней мере, предложил это сам Рубио как условие обеспечения нормального переговорного процесса.

Владимир Зеленский между тем также прибыл на Ближний Восток, Саудовскую Аравию он тоже планирует посетить. А до этого президент Украины пообщается в Анкаре с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как ожидается, произойдет это фактически синхронно с началом российско-американских переговоров в Эр-Рияде. Что касается Европы, она продолжает пребывать в шоке от происходящих в последние дни событий. Однако в повестку дня, можно так рискнуть сказать, вернулся вопрос об иностранном военном контингенте на Украине в качестве гаранта исполнения мирных соглашений. 20 февраля американский спецпосланник Кит Келлог посетит Киев для встречи с украинскими военными.

Разыгрывается большая политическая партия. В этой связи возвращаемся к началу повествования. Речь сейчас идет о том, чтобы выяснить позиции сторон. Для того чтобы куда-то продвинуться, нужно чтобы они хоть в чем-то совпали. При этом есть такое подозрение, что российская сторона пытается вынести Украину за скобки и для начала восстановить хорошие отношения с Америкой. А дальше, как говорится, видно будет. Наверное, такое восстановление предполагает какое-никакое снятие санкций. Заодно можно затронуть тему разоружения, то есть Кремль предлагает обсудить судьбы мира в целом. Американцы должны свою выгоду почувствовать, тогда и с Украиной, глядишь, решится. Непростые будут переговоры, одним словом.

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Дмитрий Дризе