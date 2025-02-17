Члена «Яблока» арестовали за демонстрацию экстремистской символики

Волжский городской суд (Волгоградская область) сегодня, 17 февраля, арестовал члена федерального бюро партии «Яблоко» Александра Ефимова на 14 суток. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Александра Ефимова признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 Кодекса об административных правонарушениях (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций). Что конкретно он совершил, в пресс-службе уточнить не смогли. Там лишь пояснили, что в ходе судебного разбирательства предмет правонарушения было решено конфисковать.

Адвокат Александра Ефимова Роман Зайцев пояснил «Ъ», что 16 февраля «яблочник» возложил две гвоздики к памятнику «Жертвам политических репрессий», а также принес к мемориалу фотопортрет оппозиционера Алексея Навального, который умер год назад в исправительной колонии особого режима «Полярный волк» (Ямало-Ненецкий автономный округ). Защитник уверяет, что Александр Ефимов действовал не в целях агитации, а из гражданского, человеческого и христианского сострадания, однако суд эти доводы не учел, приравняв портрет господина Навального к символике созданного им «Фонда борьбы с коррупцией» (ликвидированный иностранный агент, организация признана экстремистской, ее деятельность в РФ запрещена).

Никита Маркелов, Саратов; Андрей Прах