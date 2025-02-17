Объем туристических услуг в Нижегородской области вырос на 22% в 2024 году
По итогам 2024 года объем платных услуг в сфере туризма в Нижегородской области превысил 21,8 млрд руб. Это на 22% выше показателей предыдущего года, сообщили «Ъ-Приволжье» в правительстве региона по предварительным данным Нижегородстата.
Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ
В перечень платных услуг в сфере туризма включены услуги турагентств, туроператоров и прочие услуги по бронированию, а также услуги по предоставлению временного жилья.
Как писал «Ъ-Приволжье», в 2024 году Нижегородскую область посетили более 4,7 млн туристов. Это на 12,5% больше по сравнению с 2023 годом.