Объем туристических услуг в Нижегородской области вырос на 22% в 2024 году

По итогам 2024 года объем платных услуг в сфере туризма в Нижегородской области превысил 21,8 млрд руб. Это на 22% выше показателей предыдущего года, сообщили «Ъ-Приволжье» в правительстве региона по предварительным данным Нижегородстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ

В перечень платных услуг в сфере туризма включены услуги турагентств, туроператоров и прочие услуги по бронированию, а также услуги по предоставлению временного жилья.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2024 году Нижегородскую область посетили более 4,7 млн туристов. Это на 12,5% больше по сравнению с 2023 годом.

Елена Ковалева