Туск: Польша не собирается отправлять польских миротворцев на Украину

Польские власти не рассматривают отправку польских миротворцев на Украину, однако продолжат оказывать Киеву поддержку. Об этом сегодня, 17 февраля, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Польши Дональд Туск

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Премьер-министр Польши Дональд Туск

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

«Что касается поддержки Польши, то вопрос решен... Мы не планируем отправлять польские войска на территорию Украины»,— сказал господин Туск на пресс-конференции накануне отъезда в Париж на экстренный саммит европейских лидеров (цитата по Reuters).

Экстренный саммит по Украине должен пройти в Париже 17 февраля. Как сообщала Financial Times со ссылкой на источники, на встрече лидеры собираются обсудить возможную отправку миротворческого контингента на Украину для контроля за режимом прекращения огня. Как ожидается, во встрече примут участие главы правительств Германии, Италии, Польши, Испании, Нидерландов, Дании, Великобритании. Цель саммита — согласовать общую позицию Европы по вопросу размещения миротворцев на территории Украины.

16 февраля британский премьер Кир Стармер заявил в интервью газете The Telegraph, что Лондон готов отправить на Украину британский миротворческий контингент для обеспечения гарантий безопасности Украины. Заявление премьера прозвучало накануне встречи с европейскими лидерами в Париже, запланированной на сегодня, 17 февраля. Ранее The Telegraph писала со ссылкой на источники, что Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон обсуждают отправку европейских миротворцев на территорию Украины для контроля за режимом прекращения огня.

В России не исключали возможность обсуждения отправки миротворцев в Киев. В декабре Дмитрий Песков допускал, что этот вопрос «может обсуждаться в ходе переговоров», однако настаивал на том, что говорить об этом «преждевременно».

Подробнее о переговорном процессе по Украине — в материале «Ъ» «Шумят, но и не только».

Анастасия Домбицкая