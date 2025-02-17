Лавров: США могут помочь урегулированию на Украине

Соединенные Штаты могут помочь в урегулировании российско-украинского конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, Вашингтон с самого начала играл главную роль в конфликте.

«США могут помочь урегулированию, а мы не скрываем, что такое содействие вполне может быть»,— сказал господин Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с сербским коллегой Марко Джуричем в Москве (цитата по ТАСС).

Сергей Лавров также подчеркнул, что в настоящее время американские представители «в большом количестве рассуждают, как подступаться к украинскому кризису». «И пока непонятно, кто же все-таки из них будет уполномочен президентом Трампом выступать на украинском направлении от имени администрации в Вашингтоне»,— отметил министр.

16 февраля «Ъ» сообщал, что переговоры по Украине с участием российской официальной делегации должны пройти в Эр-Рияде во вторник. Сегодня, 17 февраля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что на встрече с американской делегацией в столице Саудовской Аравии 18 февраля Россию будут представлять министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. С американской стороны ожидается участие госсекретаря Марко Рубио, советника президента США по нацбезопасности Майка Уолца и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.

12 февраля состоялись телефонные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа, по итогам которых они договорились организовать встречу как на уровне лидеров, так и на уровне делегаций США и России. С американской стороны ожидается участие госсекретаря Марко Рубио, советника президента США по нацбезопасности Майка Уолца и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.

Подробности — в материале «Ъ» «Переговорщики в строю».

Анастасия Домбицкая