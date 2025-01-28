Губернатор Ямала обсудил строительство соцобъектов с главой Пуровского района

Глава Пуровского района Кирилл Трапезников и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов обсудили развитие территории и работу местных властей, сообщили в правительстве региона. На особый контроль в осенне-зимний период поставлены вопросы ЖКХ и уборки снега.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Трапезников и Дмитрий Артюхов

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Кирилл Трапезников и Дмитрий Артюхов

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Кирилл Трапезников сообщил, что в 2024 году благодаря поддержке регионального бюджета район перевыполнил план по расселению ветхого жилья на 36% — более 700 семей получили возможность улучшить свои жилищные условия. Особое внимание уделено строительству микрорайона Южный в Тарко-Сале, где уже проживают 339 семей, а до конца года туда переедут еще более 500 пуровчан. В районе активно развивается инфраструктура: в феврале до него планируется запустить общественный транспорт.

Также при поддержке компании «НОВАТЭК» капитально ремонтируют здание культурно-спортивного комплекса «Геолог». В декабре была открыта арт-резиденция «Пур» — самая высокотехнологичная арт-резиденция на Ямале, оснащенная современной техникой и внедрением искусственного интеллекта на занятиях. Строится детская поликлиника со стационаром, а в спортивном квартале возводится центр единоборств «Северный характер» площадью 8 тыс. кв. м, он станет самым большим в округе и в нем смогут заниматься до 600 спортсменов.

Кроме того, Кирилл Трапезников возьмет под личное кураторство медицинский класс Старшей школы, которую поддержал Дмитрий Артюхов, отметив, что «мэры накопили большой опыт, в том числе в узких отраслях, и личный пример главы будет для ребят вдохновляющим».

Напомним, в августе дума Пуровского района избрала главой муниципалитета бывшего главного врача ЦГБ в Новом Уренгое Кирилла Трапезникова, который планировал уделять особое внимание социальной сфере и взаимодействию с предприятиями топливно-энергетического комплекса.

Ирина Пичурина