Песков: предметных переговоров по размещению миротворцев на Украине не ведется

На данном этапе никаких предметных разговоров о возможности размещения европейских миротворцев на Украине не ведется. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил на пресс-колле сегодня, 17 февраля. Он назвал вопрос размещения контингента на территории Украины очень сложным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Европейцы сейчас много говорят о миротворческих контингентах — и французы, и британцы. Это действительно так. Но мы знаем с вами правила размещения миротворческих контингентов. Пока никаких предметных разговоров на этот счет никто не вел»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.

Отвечая на вопрос, готова ли Москва к потенциальному размещению европейских миротворцев на территории Украины, представитель Кремля сказал: «Об этом трудно говорить, ведь это страны—члены НАТО, и, таким образом, натовские войска будут размещаться на территории Украины». «Поэтому это очень сложный вопрос, и пока никаких предметных обсуждений на этот счет не велось»,— отметил господин Песков.

Сегодня, 17 февраля, Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что возможную отправку миротворческого контингента на Украину для контроля за режимом прекращения огня в понедельник обсудят на экстренном саммите в Париже европейские лидеры. Как ожидается, во встрече примут участие главы правительств Германии, Италии, Польши, Испании, Нидерландов, Дании, Великобритании. Цель саммита — согласовать общую позицию Европы по этому вопросу.

16 февраля британский премьер Кир Стармер заявил в интервью газете The Telegraph, что Лондон готов отправить на Украину британский миротворческий контингент для обеспечения гарантий безопасности Украины. Заявление премьера прозвучало накануне встречи с европейскими лидерами в Париже, запланированной на понедельник, 17 февраля. Ранее The Telegraph писала со ссылкой на источники, что Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон обсуждают отправку европейских миротворцев на территорию Украины для контроля за режимом прекращения огня.

В России не исключали возможность обсуждения отправки миротворцев в Киев. В декабре Дмитрий Песков допускал, что этот вопрос «может обсуждаться в ходе переговоров», однако настаивал на том, что говорить об этом «преждевременно».

Подробнее о переговорном процессе по Украине — в материале «Ъ» «Шумят, но и не только».

Анастасия Домбицкая