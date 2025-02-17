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Коммерсантъ FM
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Кремль анонсировал встречу Путина с губернатором Камчатского края

Президент Владимир Путин сегодня, 17 февраля, проведет рабочую встречу с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, также у господина Путина запланированы закрытые беседы и совещания.

Президент России Владимир Путин (слева) и губернатор Камчатского края Владимир Солодов

Президент России Владимир Путин (слева) и губернатор Камчатского края Владимир Солодов

Фото: пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин (слева) и губернатор Камчатского края Владимир Солодов

Фото: пресс-служба президента РФ

«Путин сегодня работает в Кремле. У него из открытой части рабочего дня с докладом будет губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Традиционная работа с главами регионов»,— сказал господин Песков в ходе пресс-колла.

Накануне, 16 февраля, Дмитрий Песков говорил, что на текущей неделе у президента запланирована региональная поездка и совещание с правительством. Также Владимир Путин обратится к участникам Форума будущих технологий в Москве.

Последний раз Владимир Путин посещал Камчатку в сентябре 2022 года. Тогда он встретился с Владимиром Солодовым. Президент говорил, что ситуация в регионе «меняется к лучшему», но все еще остаются вопросы, требующие внимательного отношения.

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