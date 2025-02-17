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Бывший глава свердловского города подал документы на пост мэра Кургана

Бывший глава Арамили (Свердловская область) и экс-заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Владимир Герасименко заявился на конкурс по избранию Главы города Кургана. Об этом господин Герасименко написал у себя в социальных сетях, а также опубликовал фотографии — возле администрации города и у памятника основателя города Тимофея Невежина.

Владимир Герасименко

Владимир Герасименко

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Владимир Герасименко

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Представил программу социально-экономического развития города, основанную на кластерной модели ее реализации. Несмотря на то, что Курган имеет огромный промышленный потенциал, крупные национальные фармацевтические компании, IT-компании, ведущие образовательные, научные учреждения и организации – идет постоянный отток населения и сокращение собственных доходов бюджета»,– написал господин Герасименко.

Он заявил, что имея опыт управления городским округом и работы заместителем министра, он понимает как исправить ситуацию в части увеличения доходов бюджета, реализации инфраструктурных проектов, влияющих на качество жизни горожан.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», срок приема документов на участие в повторном конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Кургана завершился 14 февраля

Напомним, в прошлом году урбанист из Свердловской области Александр Ивлев стал главным архитектором Кургана.

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