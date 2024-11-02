Свердловский урбанист стал главным архитектором в Кургане

Урбанист из Свердловской области Александр Ивлев стал главным архитектором Кургана. Как сообщили в группе «ВКонтакте» Uralruin, в пятницу, 1 ноября, он официально вступил в должность.

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Фото: группа «ВКонтакте» Uralruin Александр Ивлев

Фото: группа «ВКонтакте» Uralruin

«С новым жизненным этапом меня, теперь точно можно нарисовать воображаемым мелом линию и написать "старт!"»,— написал Александр Ивлев в своем Telegram-канале.

В частности, господин Ивлев — создатель проекта «Твори дворы», который реализовывался в рамках тактического урбанизма. В составе команды «Креатура и Антон» он создал работу «Во сне Игнатия Попова». Увидеть ее можно в селе Маминском.

Полина Хабарова