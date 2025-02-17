МИД КНР после угроз Трампа о пошлинах предложил углубить партнерство БРИКС

Представитель МИД Китая Го Цзякунь заявил, что Пекин готов продолжать взаимодействие с партнерами по БРИКС для стабильного роста мировой экономики. Так он прокомментировал угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины против стран объединения, если они попытаются создать альтернативу американскому доллару.

«Китай готов продолжить взаимодействие с партнерами по БРИКС, углубить практическое сотрудничество во всех областях, внести еще больший вклад в устойчивый и стабильный рост мировой экономики»,— сказал Го Цзякунь на брифинге (цитата по ТАСС). «Что касается вопроса введения США дополнительных пошлин, то Китай неоднократно разъяснял свою позицию: в торговых или тарифных войнах нет победителей, пострадают лишь общие интересы народов всех стран»,— подчеркнул представитель китайского МИДа.

В БРИКС входят Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, Иран, Египет, Эфиопия, ОАЭ и Индонезия. После вступления в должность в январе Дональд Трамп пригрозил странам БРИКС пошлинами в 100% за создание общей валюты. В Кремле заверили, что в объединении такую идею не обсуждают. Владимир Путин на саммите в Казани в октябре 2024 года сказал, что БРИКС не борется с долларом и не отказывается от него, однако членам объединения «не дают работать» с американской валютой.

Подробнее о работе объединения — в материале «Ъ» «Планета БРИКС».

Лусине Баласян