В Прикамье заключенный стал фигурантом дела об экстремизме

УФСБ России по Пермскому краю выявлена и задокументирована противоправная деятельность гражданина Таджикистана, причастного к призывам к осуществлению экстремистской деятельности. Как сообщается в пресс-релизе управления, во время отбывания наказания в исправительном учреждении иностранец публично высказывал одобрение деятельности экстремистской организации, запрещенной на территории страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следственным отделом УФСБ в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности).

«Управлением реализуется комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств противоправной деятельности иностранца»,— сообщает ФСБ.