Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Прикамье заключенный стал фигурантом дела об экстремизме

УФСБ России по Пермскому краю выявлена и задокументирована противоправная деятельность гражданина Таджикистана, причастного к призывам к осуществлению экстремистской деятельности. Как сообщается в пресс-релизе управления, во время отбывания наказания в исправительном учреждении иностранец публично высказывал одобрение деятельности экстремистской организации, запрещенной на территории страны.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следственным отделом УФСБ в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности).

«Управлением реализуется комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств противоправной деятельности иностранца»,— сообщает ФСБ.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...