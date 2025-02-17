В Кировском и Московском районах Казани благоустроили 66 дворов в 2024 году

В Кировском и Московском районах Казани в 2024 году благоустроили 66 дворовых территорий по программе «Наш двор». Об этом сообщил глава администрации районов Владимир Жаворонков на аппаратном совещании.

За пять лет действия программы в районах обновили 495 дворов. В 2025 году планируется отремонтировать еще 86 дворовых территорий общей площадью более 117 тыс. кв. м.

Среди других проектов 2024 года господин Жаворонков отметил двор на улице Ферганской, ставший первым шагом в реализации концепции «двор как сквер». Здесь высадили 279 деревьев и кустарников.

Во дворе на улице Воровского, 23, реализована концепция устойчивого развития. Установлены солнечные панели для освещения, система сбора дождевой воды для полива, тренажеры для зарядки телефонов и первые в Казани дворовые контейнеры для раздельного сбора отходов.

В 2024 году также открылся инклюзивный бульвар на улице Серова и обновился сквер у железнодорожного вокзала Казань-2.

Анар Зейналов