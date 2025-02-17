ЦБ обновит основания для блокировки счетов в банках

Банк России планирует существенно изменить подходы кредитных организаций к соблюдению «антиотмывочного» законодательства, пишет РБК. ЦБ подготовил обновленную версию редакции положения 375-П, которое регулирует контроль за сомнительными операциями, в том числе обналичиванием и отмыванием денег. Этот документ — основной для банков при принятии решений об отказе в проведении операций или расторжении договоров с клиентами.

Одно из ключевых обновлений в документе — контроль за операциями с цифровым рублем. Банкам будет необходимо проверять такие операции на связь с отмыванием денег и финансированием терроризма. Для выявления сомнительных операций с цифровыми рублями необходимо разработать специальную программу.

В положение 375-П также добавили новый признак, на основании которого банки могут отклонять операции клиента. Речь идет о транзакциях физлиц, обнаруженных «на основании индикаторов», которые будет передавать в банки Росфинмониторинг. Что это за индикаторы, не указывается.

В перечень подозрительных операций также вошли сделки с драгметаллами, операции с компаниями из черного списка ЦБ и обналичивание бюджетных средств. По мнению регулятора, банкам нужно пристальнее следить за регулярными переводами крупных денежных сумм в адрес нотариусов, адвокатов, а также самозанятых. В факторы риска теперь также входят статус иноагента и услуги через сайты, которые внесены в реестр запрещенных.

Подробнее о перспективах цифрового рубля — в материале «Ъ» «Третья форма рубля».