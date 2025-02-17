YouTube обновил фирменный цвет в честь 20-летия

Видеосервис YouTube изменил оттенок своего фирменного красного цвета, впервые с 2017 года поменяв визуальный стиль платформы. Красный цвет стал мягче, а в ключевых элементах интерфейса, таких как индикатор загрузки видео, появился градиент с переходом в пурпурный.

Основной причиной обновления стали технические проблемы с предыдущим оттенком красного. Как поясняют в YouTube, прежний цвет мог казаться слишком резким, вызывал проблемы с отображением на разных экранах и мог приводить к эффекту выгорания на телевизорах.

Помимо изменения основного цвета компания внедрила градиентный эффект, добавив в фирменную палитру пурпурный. Градиент также стал элементом интерфейса, включая значки тем, кнопки подписки и лайков.

О том, почему в России снизилась скорость YouTube,— в материале «Ъ».

Евгений Федуненко