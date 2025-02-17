Количество установок приложения «VK Видео» превысило 60 млн

Сервис «VK (MOEX: VKCO) Видео» с момента официального запуска в сентябре 2023 года был установлен на мобильные устройства и Android TV свыше 60 млн раз, следует из данных компании. Основная доля загрузок пришлась на Android (35 млн) и устройства Android TV (15,4 млн), на iOS его скачало 9 млн пользователей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В пиковый месяц количество загрузок составило 8,4 млн. Общее суточное время просмотра контента в приложении за год увеличилось в 23 раза. Наибольший показатель зафиксирован у владельцев Smart TV — в январе пользователи проводили в «VK Видео» в среднем 221 минуту в день, что на 50% выше, чем годом ранее. Суточный рекорд сервиса по количеству просмотров — 3,3 млрд.

В компании рост аудитории объясняют расширением объема оригинального контента, развитием авторских инструментов и запуском крупных рекламных кампаний, направленных на повышение узнаваемости сервиса.

О том, какую новую программу монетизации для авторов сообществ запускает VK,— в материале «Авторов зачтут на синем логотипе».

Евгений Федуненко