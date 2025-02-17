Оператора Красноярского аэропорта «Черемшанка» оштрафовали на 250 тысяч рублей

Прокуратура выявила нарушения при реконструкции пассажирского терминала аэропорта «Черемшанка» в Красноярске. Правоохранители установили, что в прошлом году оператор авиахаба АО «Красавиапорт» ввел терминал «в эксплуатацию до окончания строительно-монтажных работ, а также без получения необходимой разрешительной документации», сообщили в Западно-Сибиркой транспортной прокуратуре.

Руководителю «Красавиапорт» было внесено представление об устранении нарушений. Также акционерное общество привлекли к административной ответственности по ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ (нарушение установленного порядка реконструкции объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию). Компанию обязали выплатить штраф в размере 250 тыс. руб.

Аэропорт «Черемшанка» работает с 1988 года. Он приспособлен только для приема малой и среднемагистральной авиации, находится вблизи международного аэропорта Емельяново, в 35 км от Красноярска. В декабря 2011 года, как писал «Ъ-Сибирь», здание аэровокзала было уничтожено пожаром. В июне 2018-го был запушен новый пассажирский терминал стоимостью 100 млн руб. В том же году госпредприятия «Черемшанка» и «Красавиа» были акционированы. «Черемшанка» была реорганизована в АО «Красавиапорт». 100% акции обоих авиапредприятий остались в госсобственности.

Александра Стрелкова