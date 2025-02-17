Глава Мюнхенской конференции не сдержал эмоций и прервал речь на закрытии форума

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген во время заключительной речи при упоминании слов вице-президента США Джей Ди Вэнса не смог сдержать эмоций. Голос Хойсгена дрогнул, и он спустился в зал под овации, передает RTE.

«Эта конференция началась как трансатлантическая, после выступления вице-президента Вэнса мы вынуждены опасаться, что наша общая ценностная база больше не является общей»,— на этих словах господин Хойсген оборвал свою речь.

Во время своей речи 14 февраля Джей Ди Вэнс говорил, что его не беспокоит угроза от России или Китая, его беспокоит «внутренняя угроза» — «отход Европы от фундаментальных ценностей» — речь шла об отсутствии свободы слова, демократии. В этом смысле, отмечал он, ЕС и США начали сильно расходиться.

Как Мюнхенская конференция поставила под вопрос трансатлантическое единство — в материале «Ъ».