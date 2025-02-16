Юра Борисов не получил премию BAFTA

Российский актер Юрий Борисов не получил премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) за свою игру в фильме «Анора». В категории «Лучшая мужская роль второго плана» награду получил Киран Калкин за роль в фильме «Настоящая боль», сообщает Variety.

Актриса Майки Мэдисон, которая играла вместе с господином Борисовым в «Аноре», победила в номинации «Лучшая актриса». Кроме того, фильм завоевал награду в номинации «Лучший кастинг». Также у фильма были номинации в категориях «Лучший фильм» (не победил), «Лучший режиссер» (Шон Бейкер, не победил), «Лучший оригинальный сценарий» (не победил).

За роль в «Аноре» Юрий Борисов был номинирован на премию «Оскар» — результаты объявят 2 марта. Также он поборется за премию Гильдии киноактеров США (SAG Awards), победителей назовут 23 февраля. До этого актер получил награду Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». Ранее господин Борисов не взял «Золотой глобус» — награда также была присуждена Кирану Калкину.

Подробнее о фильме «Анора» — в материале «Широкий русский».