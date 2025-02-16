Правосудие отдали на «Аутсорс»

В России вышел еще один сериал про девяностые. За первые выходные «Аутсорс» с Иваном Янковским набрал оценку выше 8 на стримингах. Осенью 2024-го он был признан самым ожидаемым проектом года. Действие переносит зрителя на Камчатку середины девяностых, когда была разрешена смертная казнь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Продюсерская компания «Среда» Фото: Продюсерская компания «Среда»

Сериал рассказывает про молодого надзирателя Константина, которого переводят в местную тюрьму особого назначения, здесь ему предстоит приводить приговоры в исполнение. Но он полагает, что будет справедливо отдать это задание на аутсорс родственникам жертв, к смерти которых причастен тот или иной заключенный.

Как рассказали “Ъ FM” в онлайн-кинотеатре Okko, с момента релиза 13 февраля первые две серии посмотрели около 1 млн уникальных зрителей. «Аутсорс» создан по мотивам повести Дениса Драгунского «Дочь военного пенсионера». Проекты такого рода могут выйти впоследствии и на международную сцену, допустил пиар-директор онлайн-кинотеатра Okko Артем Саргсян: «Говорить про полноценный успех рановато, вышло всего два эпизода. Данные обычно снимаются после первого полноценного уикенда, но мы уже сейчас видим очень большой зрительский интерес. Проект поднимает не какие-то сиюминутные, хайповые темы, а действительно очень важные, сложные, глубинные: вопросы ответственности, жизненного выбора. И тут у произведения несколько ключей именно кинематографического успеха: сценарий, который написан Анной Козловой, режиссура Душана Глигорова, операторская работа Батыра Моргачева. У нас уже были реализованы командой Душана и Батыра такие проекты, как "Трасса".

"Аутсорс" — это наш оригинальный проект вместе с продюсерской компанией "Среда". Мы во главу угла не ставим, условно говоря, только какую-то актуальную тему, это всегда комплексная история. Мы планируем дальнейшую фестивальную судьбу этого сериала, всевозможные индустриальные или общественные номинации, в том числе говорим про международную судьбу проекта. Мы очень хотим сделать "Аутсорс" достоянием не только зрителей в России и в тех странах, где работает Okko, но и в международном формате, потому что проект большой и яркий».

Тренд на «лихие девяностые» в кино наблюдается уже не первый год. Рынок оказался перегрет этой темой, отметил кинокритик портала The City Егор Москвитин. Однако в «Аутсорсе», по его словам, есть новая форма, которая зацепит зрителя: «Сериал производит такое же впечатление, что и "Слово пацана" полтора года назад. Есть несколько причин, почему он таким получился. Первая из них — концепция правосудия, которое в свои руки берут люди во время какого-то очень страшного хаоса. Из этого может родиться порядок, по крайней мере, мы на это надеемся. А второе достоинство — это герой. Персонаж Ивана Янковского в этой истории — человек, который парализует своей волей, кажется защитником и заступником, который, наконец-то, придет и со всем справится, который готов применять силу, что нас часто очаровывает в персонажах вроде Данилы Багрова.

Третье достоинство сериала именно с точки зрения художественной, эстетической и драматургической, — это то, что он выстроен очень профессионально. На тебя оказывает давящее воздействие соотношение сторон кадра, ты оказываешься как будто бы действительно в тюрьме.

Сериал "Аутсорс" поражает тем, как быстро и беспощадно в нем повышаются ставки. Ты постоянно как на иголках.

Вместе с тем тема девяностых, криминала, хаоса, бесправия, безвластия уже заезжена. Сегодня мы разрешаем к ней обращаться только исключительным произведениям. "Слово пацана" и "Аутсорс" как раз такие. Все остальные истории, которые тоже ведут нас в то время, наоборот, кажутся излишними, если в них нет какой-то новых глубины и формы».

Восемь серий «Аутсорса» будут показаны до конца марта. В феврале 2024 года в сервисе Wink отмечали, что «Слово пацана» посмотрели свыше 23 млн человек. Примерно столько же — на пиратских ресурсах. Только в 2024-м на тему девяностых вышли такие российские сериалы, как «Лихие», «Дети перемен» и байопики «Комбинация» и «Руки вверх».

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Анна Кулецкая