Песков: дефицит доверия к Украине никуда не денется

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что при подготовке возможных переговоров необходимо учитывать «дефицит доверия к Украине». Представитель Кремля напомнил, что в 2022 году в Стамбуле стороны парафировали предварительные условия прекращения огня, однако позднее украинские власти решили отказаться от проекта соглашения.

«Делаешь вывод, что эта страна, наверное, не настолько может отвечать за свои слова. И каждый раз нужно делать определенную корректировку, договариваясь с ними, на дефицит суверенности и на дефицит доверия к ним, который никуда уже не денется»,— сказал пресс-секретарь в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Предварительные условия прекращения огня и последующего мирного урегулирования были выработаны Россией и Украиной во время очных переговоров в Стамбуле 29 марта 2022 года. В пакет соглашений входил нейтральный статус Украины. Взамен Киев рассчитывал на международные гарантии безопасности «по аналогии с пятой статьей НАТО» (за исключением территорий Крыма, ДНР и ЛНР).

Накануне, 15 февраля, Bloomberg писало, что высокопоставленные должностные лица России и США проведут переговоры в Саудовской Аравии на следующей неделе. По словам источников агентства, они должны подготовить встречу президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, которая может пройти в конце февраля.

Подробности — в материале «Ъ» «Переговорщики в строю».