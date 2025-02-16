ВЭБ.РФ заинтересовалась табачной фабрикой в Липецкой области

Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ работает над проектом реставрации комплекса зданий разрушающейся табачной фабрики XIX века в Ельце площадью 10 тыс. кв метров. Об этом рассказали «Ъ-Черноземье» в пресс-службе госкорпорации. В данный момент идет общение с потенциальными инвесторами и городской администрацией. Оператором проекта выступет ДОМ.РФ, который может предоставить льготное кредитование на реставрацию памятников культуры по программе стимулирования восстановления исторических объектов и привлечения инвестиций в регион.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Отреставрированные комплексы зданий с культурным пространством, формирующие центр города, станут местом привлечения туристов, молодежи. ВЭБ.РФ обладает необходимым набором компетенций по структурированию сделок с использованием субсидии, а также инструментами финансирования таких масштабных проектов»,— рассказал управляющий директор блока по работе с активами ВЭБ.РФ Тимур Темиргалиев.

В конце января «Ъ-Черноземье» сообщал, что восстановление старинной табачной фабрики в Ельце Липецкой области может обойтись примерно в 9 млрд руб. Власти хотят собрать пул инвесторов под проект, в который могут войти собственники других достопримечательных мест региона — семья Уваркиных, развивающая парк «Кудыкина гора», Алексей Шкрапкин (усадьба «Скорняково-Архангельское»), а также ресторатор Павел Павлов. Из фабрики планируется сделать пространство для культурно-познавательного отдыха для жителей и гостей города.

Подробнее об интересе к проекту реставрации фабрики — в материале «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова