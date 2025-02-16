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В Ульяновской области виновным в краже песка грозит до 10 лет лишения свободы

По материалам проверки Ульяновской межрайонной природоохранной прокуратуры (УМПП) в Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту кражи строительного песка в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ, до 10 лет лишения свободы), сообщило ведомство.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как отмечается в сообщении, УМПП в ходе проверки исполнения законодательства в сфере охраны недр установила, что на земельном участке в Заволжском районе Ульяновска осуществлялась незаконная добыча песка в объеме около 3 тыс. кубометров. Ущерб, причиненный незаконной добычей общераспространенных полезных ископаемых, составил более 1,1 млн руб.

Координатор регионального отделения движения «Зеленая Россия» Александр Брагин считает, что правительство региона, региональное минприроды, природоохранная прокуратура и районные прокуратуры Ульяновской области недостаточно контролируют ситуацию с незаконной добычей песка. По его мнению, в регионе очень много случаев незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых. Он отмечает, что ряд организаций и ИП просто добывают строительный песок незаконно, еще ряд компаний под видом законной добычи, имея лицензию, добывают песок не на участках, официально выделенных для добычи недр, а на иных, соседних участках, имеющих совсем иное предназначение. В результате, по его словам, не только наносится ущерб природе, но и на стройки, в том числе на строительство дорог, поступает песок несоответствующего качества, с примесями глины, что ведет к быстрому выходу из строя дорожного полотна. «При этом из-за отсутствия должного контроля региональный бюджет теряет сотни миллионов рублей»,— заметил господин Брагин. По его словам, в 2022 году он направлял губернатору региона обращения, в котором сообщал об этой проблеме с указанием конкретных точек незаконной добычи песка. Была создана специальная комиссия, которая должна была выявить все случаи незаконной добычи песка, вывести эти компании из теневого сектора и принять меры по наказанию нарушителей. В декабре 2022 года на аппаратном совещании у губернатора прозвучало, что данные отчетности недропользователей занижены примерно в 10 раз, и «казна не досчиталась нескольких миллиардов ¬рублей». В феврале 2023 года губернатор региона Алексей Русских раскритиковал работу вице-премьера Романа Когтева, возглавлявшего спецкомиссию, за неэффективность контроля, потребовав вести работу с каждым недропользователем, однако уже в марте Роман Когтев был освобожден от деолжности зампреда и направлен курировать восстановление подшефного Лутугинского района ЛНР.

С тех пор о незаконной добыче песка никто больше не вспоминал. Согласно прогнозу на 2025 год, поступления налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых в 2025 году должны составить 17,9 млн руб.

Сергей Титов, Ульяновск

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