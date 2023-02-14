Ареалы песчаных карьеров

Специальная комиссия правительства Ульяновской области выявила большое количество нарушений среди недропользователей (в части добычи строительного песка). Губернатор региона заявил, что официальные доходы бюджета от налога на добычу полезных ископаемых при таком большом количестве недропользователей — «это вообще ни о чем», и призвал чиновников разбираться с каждым из них отдельно. Он также поручил разобраться со «спящими лицензиями», когда недропользователи не ведут разработку, желая выгодно продать участок и мешая реальным инвесторам. Представители общественности обращают внимание на то, что даже с существующими нарушениями региональное минприроды не может справиться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Брагин Фото: Александр Брагин

Во вторник на заседании штаба по комплексному развитию Ульяновской области (аппаратное совещание губернатора) вице-премьер Роман Когтев доложил об итогах деятельности специальной комиссии по недропользованию. Как он сообщил, всего минприроды на сегодня выдал 80 недропользователям 96 лицензий на право пользования недрами (добыча строительного песка), лидер по добыче песка — Тереньгульский район, где, по официальной отчетности, добывается 1,7 млн кубометров песка в год, на втором месте Ульяновск с добычей 1,4 млн кубометров в год. В то же время по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) лидером является Кузоватовский район (16 млн руб.), в котором добывается только 200 тыс. кубометров, а Тереньгульский район с его максимальной добычей дал НДПИ в размере 14,8 млн руб. Ульяновск же, находящийся по добыче на втором месте,— около 1 млн руб. По 61 одному участку собрано менее 1 млн руб. По 30 участкам недропользователи показали «крайне низкий или вообще нулевой результат».

Всего, по словам господина Когтева, за 9 месяцев 2022 года собрано около 88 млн руб. НДПИ (за аналогичный период 2021 года — 58 млн руб.). Кроме того, ряд участков (их 29), на которые были выданы лицензии на геологоразведку, расположены на землях сельхозназначения, где добыча недр запрещена, на 18 из них зафиксирована незаконная добыча. «Есть также так называемые спящие лицензии (их 17, некоторые из них были получены более 12 лет назад), владельцы которых не ведут добычу полезных ископаемых, при этом больше никто не имеет права пользоваться недрами на этих участках»,— заметил господин Когтев.

Губернатор Алексей Русских высказал недовольство ситуацией, отметив, что «пока конкретного результата не видит»: «Копейки получаем от них, 58 млн руб. и 88 млн руб.— это вообще ни о чем». Он также отметил, что владельцы «спящих лицензий», «наверное, ждут какого-то инвестора, чтобы подороже ему продать», но они тем самым «сдерживают приход инвесторов, готовых вложить миллиарды». «Сидят такие „жучки“, ведут с инвесторами переговоры по перепродаже и сдерживают развитие области»,— заметил губернатор, поручив чиновникам «разобраться по каждому недро­пользователю».

По данным регионального минприроды, на территории региона разведано 41 месторождение песка строительного с общим балансом 313209 тыс. куб.м. Как докладывала комиссия, в регионе 157 карьеров по добыче песка, 64 карьера законсервированы, 26 карьеров разрабатываются незаконно.

Между тем общественные активисты отмечают, что, несмотря на большое количество явных нарушений законодательства, в том числе по факту добычи недр на землях сельхозназначения, уголовные дела не возбуждаются. По словам активиста из Тереньгульского района, первого секретаря райкома КПРФ Виктора Вишнякова, жители района неоднократно обращались в правоохранительные органы с просьбой возбудить уголовное дело в отношении компании «Светоптторг Поволжье», которая, получив от американца Джона Хаскелла участок сельхозназначения, вырубила деревья и начала там добычу строительного песка, но уголовное дело так и не было возбуждено. «После проверки прокуратуры было возбуждено уголовное дело по незаконной вырубке деревьев федерального лесного фонда, но и оно с лета прошлого года словно затормозилось»,— отметил господин Вишняков.

Региональное минприроды летом 2022 года лишило компанию «Светоптторг Повольжье» (ООО, ранее было зарегистрировано в Самаре, затем перерегистрировалось в р.п. Тереньга) лицензии на добычу полезных ископаемых за нарушения, в том числе в связи с добычей недр на землях сельхозназначения. «Светоптторг Поволжье» направил в арбитражный суд иск о признании недействительным распоряжения минприроды от 11.07.2022 г. «О прекращении права пользования недрами». Арбитражный суд, сославшись на то, что компания планировала переоформить назначение участка, и посчитав меру наказания «несоразмерной», удовлетворил иск. Неделю назад 11й арбитражный апелляционный суд (Самара) отказал региональному минприроды в удовлетворении апелляционной жалобы.

Виктор Вишняков отмечает, что фактически решением арбитражного суда «создан прецедент», и «получается, что теперь недропользователи, ведущие незаконную добычу недр на землях сельхозназначения, могут быть уверены, что не лишатся лицензии». Более того, теперь «Светоптторг Поволжье» может выставить многомиллионные претензии к региональному правительству за незаконное лишение лицензии, что привело к их простою и нарушению контрактов. «Именно поэтому минприроды должно и дальше, в кассационной инстанции, добиваться признания своих действий законными»,— добавил активист.

Он также сообщил «Ъ», что, по его данным, в Тереньгульском районе, где до сих пор не разобрались с другими недропользователями, уже разрабатываются планы по созданию еще одного участка добычи песка, «есть документы о согласованной с минприроды подготовке дороги шириной 20 метров в районе Ясашной Ташлы к вероятному месту разработки». «Я так считаю: разработок месторождений песка в регионе очень много, только все данные о фактической добыче сильно занижены. Но никто не проверяет и не контролирует. И чем продолжать уничтожать заповедные леса под новые карьеры, лучше навести порядок со старыми и наказывать всех нарушителей»,— заявил господин Вишняков. По его словам, на минувшей неделе он направил обращение в администрацию президента РФ, в котором сообщил о проблемах недропользования в Тереньгульском районе и просил «провести проверку разумности и законности определения новых мест для добычи недр». По его словам, аналогичное обращение в администрацию президента «сейчас готовят жители Ясашной Ташлы».

Выяснить позиции регионального минприроды не удалось. Министр Гульнара Рахматулина во вторник была для комментариев недоступна, на официальный запрос «Ъ» министерство не ответило. Будет ли минприроды обжаловать решение апелляционной инстанции в кассационном суде, неизвестно. «В настоящий момент минприроды принимает решение по данному вопросу»,— ответили в министерстве.

Сергей Титов, Ульяновск