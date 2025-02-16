В Абхазии пройдет второй тур президентских выборов

Первый тур президентских выборов Абхазии не выявил победителя, сообщил глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Дмитрий Маршан. Второй тур выборов пройдет через две недели. Предварительные итоги первого тура ЦИК представит сегодня, 16 февраля.

«Шел подсчет, уже видны предварительные итоги, но в любом случае будет второй тур. В нем будут принимать участие Гунба Бадра Зурабович и Ардзинба Адгур Амиранович»,— сказал господин Маршан. Видео с его пресс-конференции опубликовало агентство «Аиашара».

Досрочные выборы президента стали результатом протестов против ратификации инвестиционного соглашения с Россией в ноябре 2024 года. Первый тур выборов президента Абхазии прошел накануне, 15 февраля. По данным на 19:30 мск, явка составила 65%. Проголосовало более 94 тыс. избирателей. Помимо Бадры Гунбы и Адгура Ардзинбы на пост главы государства претендовали еще три кандидата.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Президента Абхазии изберут вне очереди».